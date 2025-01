MARK GERASSIMENKO Toiduainete käibemaksu peab vähendama

Esiteks on Eesti miinimumpalk brutosummana tõusnud viimase kolme aastaga 35 protsendi võrra. Kui veel 2022. aastal oli Eesti miinimumpalk kõigest 654 eurot kuus, siis nüüdseks on see 886 eurot kuus. Tuleb mainida, et just 2022. aasta sügisel võttis Euroopa Parlament vastu miinimumpalga direktiivi, mille keskne soovitus on miinimumpalga tõstmine järk-järgult 50 protsendini keskmisest palgast.