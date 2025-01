KÜSITLUS Kas lumerohke talv toob teile rohkem rõõmu või muret?

Foto: Peeter Lilleväli Jaak Eelmets, töötav pensionär: Kuna töötan majahoidjana, teeb lumi mulle rohkem rõõmu, vaatamata sellele, et siis on ka tööd rohkem. Arutlen niimoodi: kui suvehooaeg on läbi ja lund ei ole, võib kellelgi tulla mõte, et äkki ei olegi majahoidjat vaja. Aga kui on tarvis lund koristada või teid puistata, siis on mind kindlasti vaja.

Foto: Peeter Lilleväli Oleg Tereštšenko, turvafirma töötaja: Kahtlemata toob see rohkem rõõmu ja meeleolu on hea. Talv peab olema ikka talv. Lume pärast tulevad mõned inimesed spetsiaalselt siia meie juurde. Teede puhastamine pole probleem.

Foto: Peeter Lilleväli Reet Klaasmägi, pensionär: Lumi toob nii rõõmu kui muresid. Rõõmu, sest talv ilma lumeta ei ole õige talv. Ent tahaks väga, et asjaomased ametid hoolitseksid paremini teede korrashoiu eest. Suuri teid puhastatakse hästi, kõrvalistel ja hooviteedel on aga probleeme. Eriti palju on probleeme bussipeatusteni viivatel teedel.

Foto: Peeter Lilleväli Jelizaveta Skripitsina, noor ema: Rõõmu on rohkem. Vaatamata sellele, et aastavahetus ja pühad on läbi, on tänu lumele meeldiv talvine õhkkond. Lapsevankriga on muidugi raske ringi liikuda, ent selleks puhuks on ju kelgud − poeg sõidab hea meelega kelguga. Ajutised raskused ei hirmuta ja tuju ei riku.

Foto: Peeter Lilleväli Ljudmila Kobeleva, pensionär: Nii ja naa. Kui sajab kerget lund, on tore. Meile meeldib pargis jalutada ja lund nautida sama palju kui lastele. Kui lumi on märg nagu täna, siis on raske kõndida. Enne külmade tulekut oleks vaja kõnniteed puhtaks lükata, muidu peavad inimesed pärast üle lumehangede ronima hakkama.