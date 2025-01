MIHKEL NESTOR Mis saab Eesti majandusest 2025. aastal?

Jaekaupmeeste ja teenindusettevõtete jaoks ei pruugi see siiski tähendada järjekordset langusaastat. Nimelt on objektiivsete tegurite kõrval piiranud majapidamiste tarbimise kasvu äärmiselt madal tarbijakindlus. Lugedes päevast päeva negatiivse alatooniga majandusuudiseid, on inimesed muutunud Eesti majandusolukorra suhtes äärmiselt pessimistlikuks. Viimati oli tarbijate kindlustundeindikaator niivõrd madalal tasemel 1993. aastal! Kui usk helgesse tulevikku on kõikuma löönud, kajastub see ka konservatiivsemas tarbijakäitumises. Et majandusuudised hakkavad tasahilju positiivsemaks muutuma, taastub ka julgus tarbida. Et muutused on juba toimumas, viitab näiteks hoogustunud aktiivsus kinnisvaraturul.