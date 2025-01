NÄDALA KUJU Neeme Kuningas

Kuningas on Eesti elus mitmekülgne tegija. Ta on kirjutanud ka raamatuid, tegutsenud bändides, loonud erakonna ning jaganud õpetajana noortele oma kogemusi, väärtusi ja maailmatunnetust. Ida-Virumaa jaoks on olnud lotovõit, et juba üle viie aasta õpetab ta Kohtla-Järve gümnaasiumis etenduskunste, korraldab kord kuus mälumänge ja nüüd on toonud publiku ette ka algupärase rokkooperi, mida ta ise nimetab kõrvaltvaataja heatahtlikuks kommentaariks nende nähtuste ja inimeste kohta, kes on siin olnud, elanud ja töötanud.