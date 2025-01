ÜKS KÜSIMUS Millist tuge ootate te omavalitsustelt pikaajalistes töötutes tööisu äratamiseks?

Me kavatseme rohkem korraldada kolmepoolseid kohtumisi, kus osalevad töötukassa nõustajad, omavalitsuse sotsiaaltöötajad ja inimene, kes on pikk aega töötu olnud. Selle eelduseks on muidugi see, et see inimene ise on nõus sellistel kohtumistel osalema. Võib juhtuda ka nii, et klient ütleb, et ta ei taha või tal pole seda vaja.