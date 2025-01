KÜSITLUS Kas Ida-Virumaale on tuumajaama vaja?

Foto: Peeter Lilleväli Anatoli Seljugin, pensionär: Ei. Põlevkivitööstus tuleb taastada. Töötasin 30 aastat kaevurina ning olen veendunud, et põlevkivist paremat alternatiivi meil ei ole. Millal see tuumajaam veel ehitatakse ja kas elekter läheb siis odavamaks? Mulle tundub, et me saame veel elektritagi istuda, kui senine poliitika jätkub.

Illar Nõmme, poetöötaja: Raske on sellele üheselt vastata, kuid on selge, et sellisest naabrusest ei unista keegi. Kust saada odavat elektrit? See on miljoni dollari küsimus. Las võimulolijad mõtlevad.

Aleksandr Pivovar, töötav pensionär: Ei ole, sest me ei tea, kui ohutu see on. Praktikas ei ole Eestis sellist asja varem olnud. Ja kui on vaja, siis miks ehitada just Ida-Virumaale? Miks mitte Keila-Joale? Seal on ka tarbijaid rohkem.

Ingril Pajo, pensionär: Arvan, et nii ja naa. Usaldust ei ole. Pigem siiski ei ole vaja, sest meie piirkonnas on reostust niigi palju. Seda planeeritakse liiga lähedale − sellised objektid tuleks ehitada inimestest kaugemale, kuskile sohu. Nii palju on ümberringi ettevõtteid, mis meid mürgitavad. Mul on lapsed ja lapselapsed ning ma olen nende pärast mures.

Sergei Kozlovski, kaevur: Ei ole vaja. Meil on palju normaalseid põlevkivijaamu, mis suudaksid elektrienergiaga varustada keda tahes ja ükskõik mis mahus. Kõik need ökoloogiateemad on meelevaldselt pastakast välja imetud. Seda kinnitab iga spetsialist, kes seda teemat valdab. Vastupidi, tuleb põlevkivielektrijaamad tööle panna samas mahus, nagu nad töötasid 30-40 aastat tagasi, ning kõik saab korda.