Nimekomisjon annab linnavalitsusele oma soovitused − mõningatel neist tänavatest on ajaloolised nimed. Seejärel toimuvad arutelud volikogu ajalooliste pärandite komisjonis, koalitsioonis ja opositsioonifraktsioonides. Seaduse järgi tuleb ka uute nimede avalik arutelu. Pärast seda edastab linnavalitsus otsuse eelnõu linnavolikogule. Loodan, et juba detsembris on see küsimus volikogus − kui ei teki takistusi, mida me praegu ennustada ei oska.