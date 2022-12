JUHTKIRI ⟩ Mitte päris halvad uudised

Täna käsitleme seda, kuidas sõda Ukrainas on andnud hoobi uute ettevõtete plaanidele tulla meie maakonda. See, et kümned investorid on sõja ja kriiside tõttu kadunud, on loogiline. Maakonna majanduse jaoks on see kõva hoop, aga keegi meist ei saa seda olukorda muuta. Seetõttu tulebki Venemaa vähemalt mõneks ajaks unustada ning pöörata pilgud sinna, kust on võimalik uusi investoreid leida.