RIINA SIKKUT ⟩ Riigi toel rajatud üürimajad toovad uusi elanikke

Kas teadsite, et kui Tallinna, Tartusse ja nende lähivaldadesse on viimase kümne aasta jooksul ehitatud üle tuhande kortermaja, siis kogu ülejäänud Eestisse sama aja jooksul napilt poolsada? Väljaspool nimetatud tõmbekeskusi elab Eestis 600 000 inimest, aga niipea kui "kuldsest ringist" eemale vaadata, on ehitusturg õigupoolest olematu.

Riigi toetusega elupindade ehitamiseks on vaja pikaajalisemat ja stabiilset rahastust.

Eraettevõtjale see lihtsalt kiiret kasu ei too. Nii ehitati nendest poolesajast kortermajastki kümmekond tänu riigi toetusele, eelmise üürimajade rahastusperioodi jooksul. Aga väikelinnades on nüüdisaegsetest üüripindadest endiselt suur puudus. Riigi ja omavalitsuste jõudusid liites on seni püsti pandud üürimajad eranditult edulood ja toetust tuleb jätkata.

Näiteks kerkis paari aasta eest Läänemaale Linnamäe külla uus 18 korteriga üürimaja, mis tõi valda mitte ainult vajalikke töökäsi, vaid lausa uusi maksumaksjaid. Koksvere ja Imavere küla said endale A-klassi energiamärgisega üürimajad, mis tähendab uut ja korralikku elukohta 50 inimesele. Haapsalu lähedal Turba alevikus ehitati viimati kortermaja eelmisel sajandil. Väikeasulasse üürimaja ehitamisega sai aga uue ja tõeliselt energiatõhusa maja 25 inimest.

Vastseliinas rekonstrueeriti aga ajalooliselt tähtis muusikakooli hoone 12 korteriga üürielamuks. Üle poole üürnikest on Võru valla jaoks uued tulijad, kellele väikesesse alevikku tööle tulekuks oli elukoha olemasolu suur argument.