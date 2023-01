JUHTKIRI ⟩ Kuidas Kohtla-Järve võim surnud punktist liikuma saaks?

Juba kaks kuud pole saadikud suutnud jõuda kokkuleppele ei linnavalitsuse moodustamises, eelarve kärbetes ega ka ühegi koalitsiooni loomises. Samal ajal kinnitab finantsjuht, et ka ajutine linnavalitsus on teovõimetu, sest ei tee vajalikke olulisi otsuseid.

Ühe väljapääsuna sellest punnseisust on seadus näinud ette volikogu praeguse koosseisu laialisaatmise. Üks tähtaeg on veebruari lõpus, kui selleks ajaks ei suudeta linnavalitsust ametisse kinnitada. Teine märtsi lõpus, kui eelarve jääb vastu võtmata. Kuid kõik see tähendab ainult ajaraiskamist.

Üheks praeguse olukorra kujunemise põhjuseks on see, et rohkem kui kolmandik volikogu liikmeid on saanud kahtlustuse korruptsioonikuriteos. See kitsendab kõvasti kokkulepete võimalusi, kuidas saaks mõistlikul moel edasi minna.

Need üheksa saadikut teeksid oma linnale suure heateo, kui taandaksid ennast volikogust. See võimaldaks hakata praegusest tupikust kiiremini edasi minema. Sel juhul ei oleks ka põhjust enam mainida, et Kohtla-Järvel on kuriteokahtlusega saadikute võim.