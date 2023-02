JUHTKIRI ⟩ Ukraina sõda muutis suhtumist kaitsevõime tugevdamisse

Seal on tekkinud elanike vastuseis ning riigi tipp-poliitikud on hädas laiendamise vajalikkuse selgitamisega. Nursipalu puhul on koguni soovitatudki laiendada selle asemel hoopis Sirgala harjutusala, kus kaevandatud karjäärialal pole inimeste kodusid ning kedagi ei pea välja tõstma.

Võrreldes varasemaga on aga suurenenud ühiskonna veendumus, et kaitsevõimet on vaja tugevdada.

Riigi kaitsevõimega seotud teemad on Ukraina sõja tõttu viimasel aastal aktuaalsust juurde saanud ning inimesed on ehk rohkem hakanud mõistma, miks näiteks Ida-Virumaale on olnud keeruline tuuliku- või päikeseparke rajada. Kui varem võis see tunduda kaitseministeeriumi jonniajamisena, siis nüüd mõjuvad ametkonna argumendid veenvamalt. Energiajulgeolekut ei saa tagada sõjalise julgeoleku arvelt. Sõja taustal on inimestele lihtsam selgitada riigi kaitsevõime tõstmise olulisust, sest kui veel rohkem kui aasta tagasi tundus sõjaline oht pigem vähetõenäoline, siis eelmise aasta 24. veebruar veenis kõiki, et kõik on võimalik ning kõigeks tuleb valmis olla.