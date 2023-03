PAVEL PROKOPENKO ⟩ Idavirukad, miks te valimas ei käi?

Ida-Virumaa valimisaktiivsus on Eesti keskmisest ligemale kaks korda madalam! Sõbrad, kaasmaalased, idavirukad − mis toimub? Kui valimisaktiivsus jääb lõpuks alla 40 protsendi, siis see näitab, et enamikul valimisõigusega Ida-Virumaal elavatest kodanikest on lihtsalt ükskõik, mis riigis toimub ja kes seda juhivad.

Aga pärast valimisi hakkavad paljud neist sotsiaalmeedias ohkima, et Ida-Virumaa on keskvõimu poolt unustatud. Kui madala valimisaktiivsuse tõttu pääsevad parlamenti järjekordsed maakonnast vähe hoolivad saadikud, pole meil, idavirulastel, moraalset õigus ohkida, miks keegi jälle Ida-Viru eest riigikogu tasandil ei seisa. Me ise laseme käest võimaluse Ida-Virumaa käekäiku mõjutada.

Paraku oleme viimase aasta jooksul näinud seni varjus olnud radikaalide ja kremlimeelsete isikute tõusu. Nende figuuride tõusu, kes taotlevad konfliktipõhist populaarsust, kasutavad ühiskondlikke pingeid enda kasuks ära, tahavad meie elanikkonna ära petta ja selle kaudu hakata nii maakonda kui ka riiki seestpoolt õõnestama.

Paraku on valimistega nii, et madala valimisaktiivsuse puhul võidabki see radikaalsem pool. Kõige mobiliseeritum valija on vihane, äärmuslik ja lojaalne. Tema juba valimistel passijaks ei jää.