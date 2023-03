NÄDALA KUJU ⟩ Valitsuse Ida-Viru esindaja

Järgnenud tundidel ja päevadel on kogu Eestis käinud tulised arutelud selle üle, milleks sellist ametikohta on vaja ning kas see on üldse hea plaan või lihtsalt propaganda, kus võimuliit tahab näidata, et midagi Ida-Virumaa osas justkui tehakse. Samas on üsna tugevad ka hääled, et miks on vaja Ida-Virumaale mingeid eeliseid ja eriesindajate kohti luua.