NÄDALA KUJU ⟩ Tatjana Stolfat

Alates möödunud nädalast on Stolfat ja Raik taas ühes paadis. Kaks kõrgel ametikohal daami peavad õlg õla kõrval suurt linna juhtima, ent tunnistavad ka ise, et usalduslikeks nende suhteid nimetada ei saa. "Olen andestanud, kuid ei unusta," sõnas Raik tagaselja Stolfati kohta.

Tatjana Stolfatil tuleb nüüd karjääri- ja poliitvetes senisest veelgi osavamalt laveerida: volikogu esimeheks saades jääb ta endiselt ka Narva sotsiaaltöökeskuse juhiks ja on seal Raigi kontrolli all, ehkki tema uus ametikoht volikogu esimehena on linnapea omast kõrgem.

Peale selle on Stolfatil veel üks roll: ta juhib Keskerakonna Narva piirkonda. Keskerakondlasi üle Eesti on viimasel ajal saatnud ebaõnnestumised ja vastuolud ning Kirde-Eestiski pole erakonna lood kiita. Sellistest parteisõduritest nagu Stolfat sõltub muu hulgas see, kas 2025. aasta kohalikel valimistel hoiavad valijad keskerakondlaste poole või usaldavad taas Katri Raiki. See ideoloogiline trotüül purustas kaks aastat tagasi kahe võimsa Narva daami liidu ning murendab kindlasti ka nende praegust õhkõrna ühtsust. Tatjana Stolfatile on antud uus (viimane?) võimalus oma ametitooli ja kõnepulti ära kasutada, et võitjana välja tulla.