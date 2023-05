NÄDALA KUJU ⟩ Kristina Kallas

Ta andis kinnituse, et praegune valitsus ei tagane üleminekust eestikeelsele haridusele, ning nüüd peavad nii ministeerium, linnavalitsused kui koolide juhid tegutsema käsikäes, et see keeruline üleminek võimalikult sujuvalt ja väiksema valuga tehtud saaks.

Praegu on Ida-Virumaa haridusasutustes ametis ligikaudu 1500 pedagoogi, kelle keeleoskus ei vasta nõutud tasemele. Kuigi minister kuulis koolijuhtidelt, et huvi eesti keele õppimise vastu on tärganud ja selle väetiseks on ka Ida-Virumaal eesti keeles õpetajatele makstav priske palgalisa, on selge, et suurt osa õpetajatest ei aitaks ka see, kui see summa veel mitmeid kordi suuremgi oleks.