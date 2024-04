RIINA SIKKUT ⟩ Limonaadimaks aitab säästa tervist

Rohkel tarbimisel võib see mõjutada keha ainevahetust ning limpsilembesed riskivad kõrgema vererõhu ja põletikutasemega. Samuti seostatakse magusaid jooke tõsiste tervisemuredega: 2. tüüpi diabeet, südameveresoonkonna ja maksa haigused, ka suutervise halvenemine.

Seetõttu peame alustama eelkõige selliste toodete tarbimise vähendamisest, mis on tõenduspõhiselt tervisele kahjulikumad. Salakavalate limonaadide ja teiste magustatud jookide maksustamine on siinkohal õige esimene samm, eriti laste tervist ja tarbimisharjumusi silmas pidades. Tarbija tervisekäitumise mõjutamiseks peab maksumäär tõstma toote hinda vähemalt 20%.

Magustatud jookide maks on oma tõhusust tõestanud juba mitmetes riikides. Kui hinnatõusu tõttu tarbimine väheneb, motiveerib see tootjaid oma jookide retsepte ümber kujundama. Seeläbi on maks efektiivne viis, kuidas pakkuda inimestele tervislikumaid valikuid. Maksust üksi muidugi ei piisa. Üheskoos näiteks lastele suunatud toidu- ja joogireklaamide reguleerimise, laste liikumisharrastuse toetamise ja teistes toodetes suhkru, soola ja rasvade vähendamisega aitab limonaadimaks kujundada keskkonda, kus kasvavad terved lapsed.