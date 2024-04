URVE KILK ⟩ Maa sool ei vea kunagi alt

Ei tea, kas meie haridus- ja teadusministeeriumis teatakse, et Eestimaal peetakse juba 24 aastat õpetajate rahvatantsurühmade festivale. Viimane sai teoks alles 16. märtsil Kanepis, esimene aga 28. novembril 1998 Kohtla-Järvel. Tookordne Järve gümnaasiumi õpetajate rühm sai siis 35aastaseks ja arvasin, et sel puhul võiks kutsuda külalisteks õpetajatest rahvatantsijaid ka mujalt ning panna nii alus iga-aastastele kokkusaamistele. Seda enam, et meedias oli juttu, kuidas Viljandis pidutsevad pedagoogide näiteringid juba mitmendat korda.

Nii saigi suvise tantsuseminari lõpetamise sõprusringis tehtud ettepanek hakata korraldama festivale, mis käiks ringi mööda Eesti erinevaid kohti. Ja kui teist korda kohtuti Viljandis, kinkis sealne õpetajate rühm Kelluke eesotsas juhendaja Maie Tammemäega festivalile reha, mis antakse iga kord edasi järgmise peo korraldajale, kes hoiab seda oma koolis au sees terve aasta.

Nii on rehaga tuttavaks saanud ka Kohtla-Nõmme kool, sest 9. festivalil osalenud rühmade juhendajad soovisid, et kümnes kui juubelihõnguline toimuks taas Kohtla-Järvel. Et Järve gümnaasiumi õpetajate rühm oli pärast 3. festivali aktiivse tegutsemise lõpetanud, tuli juubelipidu korraldada nende "õigusjärglasel" Kupparil.

Võin julgelt soovitada sügisese õpetajate autasustamise gala korraldajatel kutsuda sinna esinema mõni õpetajate rahvatantsurühm.