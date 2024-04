Bornhöhe pargi projekt on enam-vähem valmis. Kõigepealt peaks valmis saama kuju asukoha plats koos kuju aluse, juurdepääsuteede ja muuga. Nüüd on vaja selgeks saada, kui palju need tööd maksavad. Jõhvi selle aasta eelarves on selleks ette nähtud 40 000 eurot − selge, et see pole piisav, loodame lisa saada ka annetustest. Eeloleval suvel võiks töödega juba pihta hakata.