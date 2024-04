Slaavi põhikool tahab jätkata tegevust senises koolimajas

Tänavu õpib slaavi põhikoolis ligemale 400 last. Kunagi ehitati see koolimaja 700 õpilasele, kuid vaatamata sellele pole koolimajas üleliigset ruumi, kuna püüame rahuldada kõigi õpilaste hariduslikke erivajadusi. See asjaolu kinnitab kooli populaarsust linnaelanike ja ka naabervaldade, eriti Toila valla Järve küla elanike seas.