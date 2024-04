Ida-Virumaal, eelkõige Narvas ja Kohtla-Järvel on nende omavalitsuste mainet aastate jooksul erinevad korruptsiooniskandaalid märgatavalt määrinud. Ka praegu on Kohtla-Järvel pooleli Ida-Virumaa ehk kõigi aegade suurima korruptsiooniskandaali uurimine, kus kahtluse all on nii endisi kui ka praegusi linnajuhte ning kus nagu eelmisegi suure korruptsiooniloo puhul on asjasse segatud kommunaalärimees Nikolai Ossipenko ja poliitikute väidetav tegutsemine tema äri heaks.

Need toimingupiirangu rikkumise juhtumid võivadki sageli olla isegi juristide seisukohast väga vaieldavad, rääkimata veel inimestest, kes iga päev õigusküsimustega oma töös kokku ei puutu. Viimastel aastatel on küll omavalitsusjuhtidele ja riigiametnikele tehtud hulgaliselt selleteemalisi koolitusi, kuid elu ei kulge raamatu järgi ja on palju nüansirikkam, kui ükski koolitus ette võib näha. Seetõttu tulebki ikka ja jälle ette olukordi, kus me sellistest piirangurikkumistest kuuleme. See aga annab võimulolijatele teada, et ühegi otsuse puhul ei tohi valvsust kaotada.