RAUNO PARRAS ⟩ Vajame Eestisse uusi jäähalle

Meil on mitmeid hiljutisi positiivseid emotsioone ilu- ja kiiruisutamise tiitlivõistlustelt, HC Panter mängis lõviosas Eesti oma poistega südikalt Balti liigas tugevate Läti klubide vastu, Kohtla-Järve Viru Sputnik teenis Eesti meistrivõistlustelt pronksi ning Narva mängib just sel nädalal koduse meistrikulla peale. Seetõttu on samavõrra aktuaalne ka uute aastaringsete jäähallide vajalikkus.