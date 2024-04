Ida-Virumaa ühel populaarsemal poliitikul Jana Toomil on kiired ajad. Euroopa Parlamendi valimised on ukse ees ning tema on Keskerakonna kandidaatide nimekirjas küll viimasel kohal, kuid nagu ta ise kohtumisel Sillamäel ütles, on erakondadel nii kombeks: kaks kõige tugevamat kandidaati pannakse esimeseks ja viimaseks. Keskerakonnal on number üks teadagi Mihhail Kõlvart, kes on öelnud, et tema europarlamenti valituks saades ei lähe.