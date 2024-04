VOOTELE PÄI Moskva patriarhaadi patuelu Putiniga on õigeusu rüvetamine

Kristliku maailma-, kombe- ja kultuuriruumi osana pean lugu kristlikest põhimõtetest ja ajaloost. Usun ka sellesse, et ükski usklik ei soovi, et tema religioosseid tõekspidamisi ja kuuluvust kuritarvitatakse poliitilistel eesmärkidel. Vene õigeusku on juba kümnendeid varjutanud patriarhaadi patuelu Putiniga. Kõrgeima usujuhina on patriarh Kirill kuritarvitanud oma võimu, tehes koostööd nii Kremli autoritaarse režiimi kui selle lähiringi oligarhidega. Seega on Moskva patriarhaat kaasvastutav kõigis Vene võimu kuritegudes: korruptsioonist ja dissidentide kiusamisest-tapmisest Ukraina sõjani.