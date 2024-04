JAANUS PURGA ⟩ Põlevkivisektoris ei kao märkimisväärselt töökohti

Tõsi on see, et põlevkivisektoris on suuremad muutused ammu-ammu toimunud. Kui eelmise sajandi lõpul võis töötajate arvu põlevkivi kaevandamisel, elektri- ja õlitootmisel lugeda kümnetes tuhandetes ning see moodustas maakonna tööealiste arvust märkimisväärse osakaalu, siis praegu töötab Ida-Viru 74 000 tööealisest elanikust otseselt põlevkivisektoris ca 4600, see on alla 7%.