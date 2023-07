JUHTKIRI ⟩ Ida-Viru esindaja peab oma tööle ise sisu looma

Meenutuseks, et sellise ametikoha loomise kirjutasid kolm võimuerakonda pärast valimisi sisse koalitsioonileppesse. Reformierakond, Eesti 200 ja sotsid olid nii enne kui pärast valimisi arusaamisel, et Ida-Virumaa probleemide pundar kerib muudkui suuremaks. Et konkreetseid lahendusi ei söandatud kiiruga tehtud koalitsioonileppesse panna, siis kirjutati sinna sisse, et luuakse valitsuse esindaja koht. Lugegem sellest välja, et las ta siis vaatab, mida ja kuidas teha.

Järgnenud kuid on täitnud katsed kirja panna esindaja ülesandeid. Soovid ja arusaamised on olnud kirjud, mistõttu on eelnõu laialivalguv ning Ida-Viru omavalitsuste juhid sellele oma heakskiitu ei andnud.

Tegelikult ongi seda rolli keerukas kirjeldada. Selle ameti sisu loob suuresti see inimene, kes selle lõpuks saab. Oluline, et ta tunneks väga hästi Ida-Virumaad, omaks mõjujõudu võimuliidus ning silmad säraksid tahtest selle kandi elu paremaks muuta. See võikski olla tema ametijuhend lihtsustatult ühe lausega.

Ida-Virumaale peaks tulema vaid kasuks, kui keskvõimu juures on üks tegelane, kes pühendub selle kandi teemadele. Kuid seda vaid juhul, kui teised ministeeriumid ja asutused ei hakka oma tavapäraseid ülesandeid tema turjale veeretama.