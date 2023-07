Saka mõisas jääb filmilindile psühholoogiline draama

Andres Maimiku sõnul on see film ühest noorest naisest, kes on omajagu lõhkikistud selle vahel, kus ühel pool on tema perekond ja traditsioonid, mille keskel on ta kasvanud, ja teisel pool see, mida tema sisemised kired ette ütlevad. "Kui enamjaolt suudavad inimesed sellised konfliktid ikkagi ühel või teisel viisil lahendada, siis selles filmis läheb see vastasseis kokkupõrke kursile. Tugevad tunded on ikkagi mängus," selgitas ta.