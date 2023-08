TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Kas Kaja Kallas peaks oma abikaasa Venemaa-suunalise äritegevuse tõttu tagasi astuma?

Foto: Matti Kämärä Juri Turõgin, pensionär: Jah. Peab olema pädevam ja mitte hävitama omaenda riiki. See, mis tema abikaasaga juhtus, on veel üks põhjus tagasi astuda. Kõigilt teistelt ta nõuab, aga tema ise siis, tähendab, tohib? Tema abikaasa ärikontaktid Venemaaga ei ole tühiasi. Tean, et rahvas suhtub tema poliitikasse negatiivselt. Enne valimisi lubas ta, et makse ei tõsteta, kuid tegelikult on kõik vastupidi.

Foto: Matti Kämärä Aime Kuningas, pensionär: Peaks küll. Isegi kui eeldada, et ta ei teadnud oma mehe asjadest midagi, on äärmiselt sündmatu ajada oma naise selja taga selliseid asju, eriti kui too on nii kõrgel ametipositsioonil. Sellest juba piisab, et tagasi astuda. Mingi eetika peab ju ometi olema!

Foto: Matti Kämärä Olga Mihhailova, analüütik: Perekonnas võib esineda lahkarvamusi, mehed ei kuula alati oma naisi. Kui Kallas ei olnud temaga ühes paadis, siis tema süüdi ei ole ega peaks ka tagasi astuma või oma mehest lahku minema.

Foto: Matti Kämärä Tatjana Kubri, pensionär: Mind ei huvita poliitika, see on väga valus teema. Mis peaministri abikaasasse puutub, siis tema ajab oma äri ja naine ei pea tema eest vastust kandma. Seetõttu ei ole tal vaja ka tagasi astuda.