ÜKS KÜSIMUS ⟩ Kuidas suhtute maagümnaasiumide sulgemise ohtu?

Me ei valinud pooli, aga meie soovitus oli, et kõigepealt tuleb kindlasti kuulata noorte arvamust ja küsida, kus nemad õppida tahaksid. Õppekeskkond peab ikkagi olema nüüdisaegne. Loomulikult me toetame seda, et Ida-Viru noored saaksid tugevat ja kvaliteetset eestikeelset haridust. Aga lähtume ikkagi noorte vajadustest, et neile pakutaks parimaid võimalusi."