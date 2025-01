ERIK GAMZEJEV Energiapööre ei tohi lämmatada majandust

Eesti on olnud silmapaistvalt tubli õhkupaisatud süsihappegaasi koguste vähendamises. Kui Euroopa kliimapoliitika lähteaastaks oleval 1990. aastal paiskas Eesti energeetika õhku üle 33 miljoni tonni süsihappegaasi, siis viimastel aastatel on see jäänud alla kümne miljoni tonni. Sellist enam kui kolmekordset vähendamist on suutnud saavutada vähesed riigid.

Keskkonnaagentuur teatas eelmisel aastal, et Eesti õhk on üks puhtamaid maailmas. Olgugi et põlevkiviõlitehased tegutsevad ja elektrijaamadeski tehakse aeg-ajalt kateldele tuli alla. Muutused paremuse poole on seotud põlevkiviettevõtete investeeringutega puhtamatesse tehnoloogiatesse.

Eelöeldu ei tähenda, et tulevikus ei peaks neid tulemusi veelgi parandama. Aga samas tuleks arvestada ka seda, millised on uute rekordite saavutamise kõrvalmõjud teistes eluvaldkondades.

Energiapöörde tagajärjel on elektri hind kõvasti kallinenud. Kodumaise elektri tootmise vähenemise tõttu on kadunud Eestis tuhanded töökohad ja saamata jäänud sadadesse miljonitesse ulatuv maksutulu. Elektrist on saanud importkaup.

Kallis elekter on üks olulisi põhjusi, mis nõrgestab kodumaiste ettevõtete konkurentsivõimet, mis omakorda pärsib majanduskasvu ning üldist heaolu ja kindlustunnet. Idanaabri hübriidrünnakute taustal on üha selgem, et kodumaise elektritootmise nõrkus on muutunud ka julgeolekuohuks.