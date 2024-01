Elisa viis Ida-Virumaal läbi mobiilsidevõrkude uuendustööd

Kui varem oli Ida-Virumaa Eestis ainuke piirkond, kus 4G-võrgus toimiv kõnetehnoloogia ehk VoLTE polnud veel kättesaadav, siis möödunud aasta viimastest päevadest alates on see võimekus olemas. "Ida-Virumaal tehtud võrgu moderniseerimise eesmärk oli muuta sise- ja välilevi klientidele paremaks nii kõnede tegemiseks kui ka mobiilse interneti kasutamiseks. Lisaks teenuse kvaliteedi parendamisele piirkonnas oli projekti eesmärk ka ettevalmistustööde tegemine 3G-võrgu sulgemiseks 2024. aasta lõpuks, mille eelduseks on Ida-Virumaal VoLTE kõnetehnoloogia võimaldamine. Samuti on 2023. aasta jooksul lisatud maakonna suurema kasutusega piirkondadesse 5G-võimekus," sõnas Elisa tehnoloogiaüksuse juht Toomas Polli ja kinnitas, et kõrgkvaliteetne VoLTE kõneteenus on alates 29. detsembrist Ida-Virumaal kättesaadav.