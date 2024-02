KÜSITLUS ⟩ Kas väikesed maagümnaasiumid peaksid alles jääma?

Foto: Matti Kämärä

Mare Roosileht, Virumaa kolledži direktor:

Fakte teadmata ei saa midagi arvata. Muidugi ma soovin, et maakohad oleksid atraktiivsed, aga me ei saa elada oma mälestustes, vaid peame lähtuma sellest, mis on noortele parem, ja vaatama kauemale. Kui kvaliteetset haridust suudab üks või teine maagümnaasium pakkuda, kas suudetakse tagada, et iga ainet õpetab just selle valdkonna inimene? Kas noored teavad, millised võimalused on teistes gümnaasiumides, kus saab enda huvide järgi valikaineid võtta? Põhikool peaks kindlasti kodu lähedal olema, gümnaasium tingimata ei pea.