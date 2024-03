Segadus valitsuses tõotab teistmoodi valimiskampaaniat

Majanduslangus kestab üheksandat kvartalit ja hinnatõusu poolest on Eesti tänu valitsuse suure vaevaga läbi surutud käibemaksutõusule naabermaadest pikalt ees. Riigieelarve defitsiit on jõudnud kolme protsendi juurde, ilma et selle põhjuseks oleks muud kui jooksvate kulude kasvu finantseerimine kalli laenuga. Kuidas ka ei tahaks, seda ei saa selgitada halva õnne, laiema nõrga konjunktuuri või väikese avatud majanduse valitsusest sõltumatute eripäradega.

Andrus Ansipi eesmärk on saavutada, et valijad eristaksid teda Reformierakonnast ega kannaks talle üle vastutust valitsuse ja tema erakonna praeguste juhtide ebaõnnestumiste ja sihitu poliitika eest.

Isegi kaitsepoliitikas, kus Ukraina sõda on selgust ja konsensust jõuliselt kasvatanud, ei suuda valitsus oma tegevusi nii sõnastada, et tavalise valija asjatut hirmu ja ärevust vältida.

Kõige selle taustal lähenevad Euroopa Parlamendi valimised. Valimispäevani on vähem kui kolm kuud, mis peaks tähendama, et võiksime näha märke valimiskampaaniast. Eks me näemegi, aga sel korral on nad lihtsalt teistsugused.