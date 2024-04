Jõhvi Gümnaasium täiendab oma valikmooduleid ja ootab kandideerima

Praktikaainete osakaal moodustab kõikides moodulites ligemale kolmandiku ja osa valikkursusi annavad valdkonna spetsialistid. See on olnud meie prioriteet ja toimib.

Jõhvi Gümnaasium pälvis äsja Virumaa Eesti Hariduse Seltsilt eesti keele edendaja tiitli, sest järgmisest õppeaastast on koolis sada protsenti eestikeelne õpe.

Jah, selle plaani nimel on koolipere aastaid tegutsenud ning 1. septembrist jõuab kaks aastat tagasi alustatud üleminek lõpule. See tähendab, et kõik õpilased, sõltumata kodusest keelest ja sellest, millise põhikooli nad on lõpetanud, õpivad Jõhvi Gümnaasiumis sada protsenti eestikeelse õppekava järgi.

Teine asi on keelekeskkond. Meie piirkonnas elavad eri rahvused ja vene keelt on palju, aga koolis ei ole sellel pinnal kunagi konflikte olnud. Peame tegema kõik selleks, et nii eesti kui ka vene noored saaksid areneda nii, et nende teadmised ei kannataks. Meie õpetajad teevad nii head tööd, et eesti keele kui teise keele riigieksami tulemus on igal aastal vabariigis esikolmikus.

Meie noored saavad oma eesti keelega Eesti ülikoolides ilusti hakkama. Eelmisel aastal suundus Eesti ülikoolidesse õppima 78 protsenti meie lõpetajatest, kõige rohkem noori astus Tartu Ülikooli õigus- või arstiteaduskonda. Ligi 10 protsenti lõpetajatest läks kaitseväkke ja sama palju tööle.

Toetame õpilasi ka karjääri planeerimisel. Õpilased saavad tutvuda erinevate elukutsetega valikmoodulites ja käivad tudengivarju programmi raames erinevates kõrgkoolides. Igal aastal toimub koolis karjäärinädal, mille üks osa on kõrgkoolide mess. Kui siiani oli mess mõeldud ainult meie noortele, siis järgmisel kevadel kutsume ka teiste Ida-Viru koolide õpilasi sellest osa saama.

Jõhvi Gümnaasiumis saab õppimise kõrval tegelda ka huvitegevusega. Olen uhke, et meil on tugeval tasemel rahvatants ja ühe rühma asemel on nüüd kolm: üks õpetajate ja kaks õpilaste rühma. Koolis tegutsevad ka koor ja ansambel. Ja meil on õpetaja, kes paneb kõik suuskadele.

Sisseastumisavalduste vastuvõtt lõpeb pühapäeval, 7. aprillil. Kui suur on huvi Jõhvi Gümnaasiumis õppimise vastu?

Eelmisel aastal oli kümnendasse klassi üle kolmesaja soovija, kellest 150 võtsime vastu. Sel aastal korraldame esimest korda ühised sisseastumiskatsed koos teiste Virumaa riigigümnaasiumidega.

Ootame põhikoolide lõpetajaid Jõhvi Gümnaasiumisse õppima!