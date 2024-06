JUHTKIRI Miks on seekordsed valimised tähtsad?

Euroopa Parlamendi valimisi on Eesti, aga ka teiste Euroopa riikide valijad ikka pidanud vähem tähtsaks kui kohalikke või parlamendivalimisi. Ja see on ka mõistetav, sest enamikule inimestest on see, mis toimub kusagil Brüsselis või Strasbourgis, suhteliselt kauge ja raskesti hoomatav. See, mis toimub kodupiirkonnas, on inimestele alati olulisem.