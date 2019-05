Anname Kohtla-Järvele ülikoolilinna näo

Ida-Virumaa eripära on mitmete suurtööstuste kauaaegne tegutsemine, mis on loonud siin valdkonna tugevad traditsioonid ning koondanud märkimisväärse kompetentsi. Praegu on nii põlevkivitööstuses kui energeetikas laiemalt toimumas mitmeid murrangulisi arenguid, mis loovad juurde just nn tarku töökohti ning tekitavad suuremat nõudlust haritud ja nutikate spetsialistide järele.