JUHTKIRI Õhkõrna jää valitsus

Parlamendis on Reformierakonnal ja Eesti 200-l kokku vaid 52 kindlat häält. Aknaaluste ülejooksikute ridadest võib mõni lisaks tulla, aga ikkagi on see väga habras ülekaal. Põhjalikke ja tõhusaid ümberkorraldusi on nii napi häälte ülekaaluga riigikogus keeruline kiiresti teha. Peab pidevalt jälgima, et keegi võimuliidu saadikutest välismaal poleks. Haigeksjäämine tuleb ilmselt ka ära keelata. Opositsioon, mis püüab niigi kas või põhimõtte pärast valitsusliidu poliitika elluviimist kui mitte takistada, siis venitada, on nüüd saamas sotside näol lisajõudu.

Veelgi kehvem on aga tekkinud kaksikliidul avalikkuse toetusega. Küsitluste põhjal on Reformierakonnal vaid 13-14 protsenti toetajaid ja Eesti 200 toetus on kukkunud koguni alla kolme protsendi. Ehk Eesti on saamas valitsust, mida ei toeta 84 protsenti valijatest.

Kui sotside juhtfiguurid väidavad, et nende väljapuksimisega valitsusest püüab Reformierakond oma reitingut upitada, siis on küsitav, mil moel on seda sellise sammuga võimalik saavutada.

Küsimärke tekitavad ka esmaspäevasel pressikonverentsil kõlanud loodava uue valitsuse sihid. Mil moel aitab kaitsekulutusi suurendada maksude vähendamine? Majanduse käimatõmbamine sobib loosungiks küll, aga mis on seni takistanud seda tegemast, kui peaministri portfell on juba rohkem kui neli aastat järjest kuulunud Reformierakonnale?

Reformierakonna ja Eesti 200 juhid peaksid andma vastuse, kuidas see poliitiline manööver elu Eestis paremaks muudab.