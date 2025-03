Pinged tekivad, kui inimestega ei räägita

Sama teemaga haakub ka Jõhvi kohtumaja sulgemisega seonduv. Tegelikult on aru saada, et sulgemise küsimus on juba kõrgel ministeeriumi koridorides ära otsustatud, ent keegi pole vaevunud sisuliselt põhjendama seda, miks just Jõhvi kohtumaja tuleks sulgeda. Ei töötajatele ega ka kohalikele omavalitsustele. Kuigi järgnenud reaktsioonidest on selge, et küsimus on oluline nii kohalikele võimudele kui ka elanikele. Ilmekas on seegi, et ka Viru maakohtu juhid on asunud sulgejate poolele ning läinud vastuollu oma töötajate arvamusega, et Jõhvi hoonet sulgeda ei tohiks. Vastupidi − just nendelt on tulnud initsiatiiv see maja kinni panna. Nii juhtub, kui asutuse juhtkond pole ise piirkonnaga kuidagi seotud ega suuda analüüsida selliste otsuste laiemat mõju piirkonnale.