Riiki peab Ida-Virumaale juurde viima, mitte seda sealt ära tooma

Kohalikku asjaajamist saab riigi keskvõim paremuse poole suunata ainult siis, kui piirkonnas tugevalt kohal ollakse. Ida-Virumaale on tarvis riigiasutusi juurde viia ja neid seal ka hoida, mitte kinni panna ja ära tuua. Riigiasutustes töötavad inimesed ei sõltu kohaliku omavalitsuse sunnismaisusest, neil on võimalik edendada piirkonnas eestimeelsust ja eestikeelsust. Nad ei sõltu kuidagi kohaliku omavalitsuse hankemajandusest ja nende pereliikmete heaolu ei ole otseses sõltuvuses kohaliku omavalitsuse otsustest.

Mida vähem integreeritud on Ida-Viru rahvas, seda suurem on oht, et üleminek eestikeelsele haridusele võib selles piirkonnas seisma jääda. Lahendus on jätkata koolide riigistamist ja võtta kogu koolisüsteem omavalitsustelt üle, välja arvatud eranditega näiteks Alutaguse vallas, kus eestikeelset rahvast on rohkem ja üleminek seega lihtsam.