KÜSITLUS: Kas kiiruseületajate tee äärde rahunema panemine vähendab kihutamist?

FOTO: Peeter Lilleväli

Anne Jundas:

Eks see, milline karistus mõjub, sõltub inimesest. Vaesemad valivad vahest seismise, aga rikkamad maksvad trahvi ära ja kimavad kohe edasi. Võib juhtuda, et kaotatud aja tagasitegemiseks vajutab nii mõnigi pärast veel rohkem gaasi.

FOTO: Peeter Lilleväli

Kaido Türkson:

Aeg on raha. Nii et inimesel on valida, kumba eelistada. Samas pole ma väga kindel, kas juriidiliselt inimeselt tunniks ajaks vabaduse võtmine on päris õiguspärane. Pole kuulnud, et see teema oleks läbi arutatud.

FOTO: Peeter Lilleväli

Kerly Paju:

Ei muuda, ma arvan. Trahv on ikka konkreetne karistus, mille mõju rahakotile on kauem tunda kui tunnike tee ääres passimist. Paljudele on see lihtsalt näägutamine. Laseme hetkeks kõrvad longu, aga pärast jätkame vanaviisi.

FOTO: Peeter Lilleväli

Tiit Salvan:

Arvan, et tee ääres passitud aeg aitab inimesel oma teo üle järele mõelda ja samas ei kummita peas see, mis nüüd trahvi tõttu ostmata või tegemata jääb, ning kibestumine on väiksem. Peale selle kaob paljude argument, et politsei lihtsalt kiusab ja kogub riigikassasse raha.

FOTO: Peeter Lilleväli

Väiko Saar: