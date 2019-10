Tuulepargi rajamine ei õigusta hävitustööd looduse kallal

Kuhjatud aherainemäed ja -teed ning selle tegevuse käigus tekitatav müra häirib ilmselgelt Aidu oma koduks valinud loomade elu ja raskendab nende liikumist, mistõttu ümbritsevate asulate elanikud kohtavad aina sagedamini oma aedades nii väike- kui suurulukeid, kes on oma elupaikadest eemale peletatud. Ka inimeste liikumist on piiratud, muutes Aidusse rajatud RMK matkatee kohati mitmesaja meetri ulatuses enam-vähem läbimatuks.

Halenaljas on, et kui on soov Aidu karjääris mõnda suuremat matrkaüritust või võistlust korraldada, siis on ametkondadelt vaja taotleda mitmeid lubasid ja kooskõlastusi. Tähthaaval kontrollitakse, et keegi mingil moel jumala eest loodusele selle tegevuse käigus liiga ei teeks. Võib juhtuda, et luba ei saagi kartuses, et mõni jalgrattur või jooksja peaks potentsiaalselt loodusele liiga tegema. Samas paigas toimuva buldooserite hävitustöö puhul pigistatakse aga silmad kinni.

Aidu karjäär moodustab haruldase ja atraktiivse ühtse terviku. Usun, et see on säilitamist väärt selleks, et Ida-Virumaal säiliks erilisi paiku, mis on põnevad ka külalistele. Praegu Aidus toimuvaga hävitame piirkonna atraktiivsust ja see ei ole maakonnas ainus selline näide. Mis jääb niiviisi seiklusmaaks tituleeritud piirkonnast järele?