Võrdluses teiste maakondadega on Ida-Virumaa küll viimane, aga väike positiivne nihe on see, et kui Eestis tervikuna vähenes töötute arv aastaga 17 protsenti, siis meil 21 protsenti. Kui tavaliselt on aasta lõpus ja uue alguses olnud hüppeline töötuse tõus, siis seekord seda polnud.