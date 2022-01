Kultuuri- ja spordirahvas saab oma tänusündmuse

"Kultuuri- ja spordirahvast on tore kokku kutsuda, siis on tunnustuste jagamisel saalis suurem kaasaelajate ja huviliste ring," selgitas omavalitsusliidu rahvakultuurispetsialist Erika Kõllo.

Ida-Viru ehted

Kui kultuurkapitali maakondlikud preemiad anti üle Jõhvi kontserdimaja aastalõpu kontserdil, oli see lihtsalt väike kõrvalepõige, tõdes Kõllo.

"Publik olid tulnud professionaalsest kultuurist osa saama ja kõik ei saanud võib-olla arugi, mis toimub. See oli ka üks põhjus, miks tekkis vajadus ühise suure tänusündmuse järele, mis sai nimeks "Ida-Viru ehe" ja toimub 29. jaanuaril Kohtla-Järve kultuurikeskuses."

Kultuurkapitali maakondlike preemiate laureaadid on juba selgunud: Ida-Virumaa ekspertgrupp otsustas anda elutööpreemia laskesuusatamise treenerile Jevgeni Všivtsevile ja Kultuuripärli noorele seitsmevõistlejale Pippi Lotta Enokile. Všivtsev ja Enok, nagu ka viis aastapreemia ja kolm tunnustuspreemia laureaati, saavad auhinna kätte 29. jaanuari tänusündmusel.

Üks konkurss veel avatud

Ida-Virumaa omavalitsuste liit algatas ka oma konkursi, et kultuurivaldkonna säravaid tähti rohkem esile tuua.

"Aastaid tagasi oli meil omaette kultuuritöötajate tunnustamissündmus, aga ühel hetkel sai ring täis ja inimeste nimed kippusid korduma. Nüüd tundub, et kultuuriinimesi võiks märgata rohkem. Kultuurkapitali nominatsioone me ei korda. Püüdsime välja mõelda uusi, et tunnustatute ringi satuksid muu hulgas muuseumid ja raamatukogud, mis olid siiani kõrvale jäänud," rääkis Kõllo.