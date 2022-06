TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Millisena sooviksite näha Eesti uut valitsust?

Meie oleme koloonia, allume kõik CIA-le. Kõik meie tõmblused on asjatud, mida ma sellest ka ei arvaks. Me oleme orjad. 1100 euro suurust töötasu peetakse heaks palgaks, töögraafik aga on 12tunnine ja töötama peab ka öösiti... Ükskõik, kes ja kellega − kõik varastavad, ja kui ei varasta, siis ei lasta ka rahapumbale ligi. Kui põlvkond vahetub, võib-olla siis muutub midagi.

Foto: Peeter Lilleväli

Jelena Tiidermann, ettevõtja:

Raske vastata, kuid tahaks seal näha ettevõtlusega seotud inimesi, et rohkem mõeldaks mitte poliitikale, vaid sellele, mis meid homme ees ootab. Jääb mulje, et eestlased on praegu tagaplaanil, aga tahaksin siin elada ja oma riigi üle uhke olla. Igal erakonnal on omad plussid ja miinused. EKRE kogub tuure, aga ei tea, kas see on hea või halb − nende vaated on muutlikud.