RENE KUNDLA ⟩ Alutaguse hariduse juhtimine vajab kindlat kätt

Valimiste võitjate programmis olnud valla haridusvõrgu korrastamise punkti võtsid paljud just Iisaku kooli gümnaasiumiosa sulgemisena. Kahjuks puudusid valla juhtidel selged sõnumid, mida selle korrastamise all mõeldakse. Ka kevadisel volikogu istungil ei suutnud nad anda selget vastust küsimusele, miks valla arengukava haridusosa oli vaja avada. Loodetavasti tänasel volikogu istungil pannakse tööplaan selgemalt paika, sest uue koalitsiooni esindajad on lubanud teha vallas põhjaliku haridusvaldkonna arengukava.

Selge on aga see, et muutuvas hariduskeskkonnas vajavad korrastamist enamiku ühinenud omavalitsuste haridussüsteemid. Miks ei võiks arutelude käigus koolide või kooliastmete kinnipaneku kõrval arutada ka uute koolide avamise üle? Tasuks mõelda, et võib-olla oleks mõistlik Eesti suurimal vallal vaadata kogukonnakoolide poole. Ehk anda maale elama asumise peale mõtlevatele inimestele sõnum, et kui piirkonnas on teatud hulk lapsi, siis tehakse kõik selle nimel, et kas esimeses või kahes esimeses kooliastmes saab laps soovi korral käia kodulähedases algkoolis.