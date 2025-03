Keeruline küsimus, kuid kindlasti tuleks naisi meeles pidada ka muul ajal kui ainult 8. märtsil. Näiteks paar korda nädalas šokolaadi osta või kinno kutsuda. Pole tähtis, mida ja kuidas teha, põhiline, et naine end vajaliku ja olulisena tunneks.

Foto: Peeter Lilleväli

Oleg Pronin, Eesti täisevangeelse kiriku piiskop:

Ebaõiglane oleks naisi vaid ühel päeval aastas meeles pidada − naine väärib armastatud mehe ja lähedaste tähelepanu iga päev. Kui naist imetleda ja talle tähelepanu pöörata, saab ta tiivad ja puhkeb õide. Iga naine on ilus, sest kõik, mille on loonud jumal, on ilus.