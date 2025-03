KARIS PEETSALU Mis on saanud Toilas valitsemise heast tavast?

Kust see tunne pärineb? Alanud raamatuaastal 2025 on igati paslik avada teemat, nagu tegi seda Agu Sihvka Jaan Rannapi raamatus "Agu Sihvka annab aru": "Et kõik ausalt ära rääkida, pean ma jutustama sellest, mida endamisi imestades kuulsin ja nägin Toila vallavolikogu 26. veebruari istungil."

Oktoobris 2025 avaneb uus võimalus ning on väga oluline, et valiksime targalt ja teadlikult. On ju Toila vald võtnud oma lööklauseks "Toila vald − aasta läbi avatud!" ning kui soovida etteruttavalt tulevikku vaadata, on praeguse Jõhvi valla motoks "Jõhvi − meeldivate kohtumiste paik!". Seega on igati ootuspärane eeldada, et hoolikalt valitud motot ka meie valitsemiskultuuris järgitakse ning see ei ole pelgalt loosung turistidele mõeldud turunduskampaaniates.