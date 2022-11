JUHTKIRI ⟩ Kohtla-Järve toksilised saadikud ja küsitav leping

Aga Kohtla-Järvel näeme justkui uut hooaega kriminaalseriaalist, mida asuti väntama juba aastaid tagasi. Peategelaseks ikka seesama Nikolai Ossipenko. Esimesel korral said karistada kaks omavalitsusjuhti ning põhimängur pääses. Nüüd on kõrvaltegelasi rohkem, kuid põhikangelane sama. Ja teemaks ikka linna teede-tänavate hoolduslepingud, mille õiguspärasus on kahtluse all.

Siin on muidugi veel üks huvitav nüanss. Lõviosa sellest kriminaalasjast on seotud selle lepinguga ja kui selgub, et see sõlmiti kriminaalkuritegude saatel, kas sellel lepingul on siis jätkuvalt õiguslikku jõudu? Või kuidas peaks linnavalitsus suhtuma lepingu täitmisse juba praegu, kui on kahtlus, et siin polnud puhas mäng?