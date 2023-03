JUHTKIRI ⟩ Koolide riigistamine ei tee imet, kui lapsi pole

Kindlasti võivad paljud seda tõlgendada koolide päästmisena selles võtmes, et riigi toel saavad koolid jätkata nii nagu enne, ainult et riik hakkab sinna senisest rohkem raha panema.

Kindlasti see nii ei tohiks olla ja olema ka ei hakka. Selge see, et koolide riigistamine iseenesest ei tekita omavalitsusse lapsi juurde. Küll aga annab see uuele koolipidajale parema võimaluse viia läbi vajalikke muudatusi. Sest mis seal salata, omavalitsusel puudub nendeks sageli nii rahaline kui poliitiline võimekus. Kui laste arv väheneb, pole ebapopulaarsetest otsustest pääsu, kuid kes ikka kohalikest poliitikutest tahaks külge saada kooli sulgeja märki. Nii oli praegune otsus kolm kooli riigistada ka kohaliku võimu esindajate poliitilisele tervisele parim valik.