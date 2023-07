Tänavune Mäetaguse mõisapäev ergutab liigutama

Mõisapäev algab mõisajooksuga, mis sel aastal kulgeb uuel rajal, kuhu on oodatud nii jooksjad kui ka kõndijad. Varasematel aastatel liiguti 7 km pikkusel põldudevahelisel teel Pagari mõisa juurest mõisapäevade epitsentrisse Mäetaguse mõisa juurde. Sel aastal on kavas 2,5 km noorte jooks, mis kulgeb valdavalt Mäetaguse kõnniteedel. 5 km ja 10 km stardipaik on aga Atsalama vana rahvamaja juures, kuhu mõned aastad tagasi rajati puhkeala. Sealt kulgevad rajad põhiliselt mööda kergliiklusteed. 5 km distantsil osalejad liiguvad otse mööda kergliiklusteed läbi Koltsina Mäetagusele. 10 km rajale minejad teevad enne veel pauna Pagarile.