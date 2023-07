VIRVE LINDER ⟩ Kuidas minust "moebandiit" sai?

Mõistan sügavalt hukka igasuguse kiusamise − nii päriselus kui sotsiaalmeedias − ning keeldun sellise alatu misogüüniaga kaasa minemast. Seetõttu, head sõbrad, soovitan teil osta ning lugeda kõnealuse postituse autori ja tuntud krimikirjaniku Svetlana Loginova raamatuid "Kriminaalne Eesti" ja "Bandiitlik Ida-Virumaa", mis põhinevad reaalsetel sündmustel ja annavad nii Eesti kui Ida-Virumaa allilma elust ning minu eelkäijate tegevusest Kohtla-Järve linnavalitsuses suurepärase ülevaate. Olen südamest tänulik, et tänasel päeval on ainsad bandiidid, keda Kohtla-Järve linnavalitsuses püüdma peab, moebandiidid.

Üllar Saaremäe, sai ei eksinud: Kohtla-Järve on Eesti pungi pealinn! Vabandan ette juba kõigi ees, kes ennast sellest postitusest ja minu suhtumisest häirituna tunnevad, ning tuletan meelde, et meil kõigil on õigus oma arvamusele ning minu konto jälgimine on sügavalt vabatahtlik. Tänan tähelepanu eest. Elagu vabadus!